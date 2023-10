Sorties « Découverte des milieux naturels » La Haye-du-Puits La Haye, 4 novembre 2023, La Haye.

La Haye,Manche

Sorties « Découverte des milieux naturels » avec le Parc des Marais dans le cadre du Carnaval « Tambour battant »

-Mercredi 01/11 « Les dunes » (Saint Rémy des landes)

-Jeudi 02/11 « Les landes » (Mont de Doville)

-Vendredi 03/11 « Les marais » (Varenguebec)

-Samedi 04/11 « Le bocage » (Montsenelle)

Carnaval « Tambour battant » soutenu par la DRAC Normandie, la Région et le Département dans le cadre du projet « Des Monts aux Marais, merveilles en Cotentin ».

2023-11-04 10:00:00 fin : 2023-11-04 12:30:00. .

La Haye-du-Puits Médiathèque de la Haye – 5, rue de la libération

La Haye 50250 Manche Normandie



Nature discovery » outings with the Parc des Marais as part of the « Tambour battant » Carnival

-Wednesday 01/11 « The dunes » (Saint Rémy des landes)

-Thursday 02/11 « The moors » (Mont de Doville)

-Friday 03/11 « The marshes » (Varenguebec)

-Saturday 04/11 « Le bocage » (Montsenelle)

Carnival « Tambour battant » supported by DRAC Normandie, the Region and the Département as part of the « Des Monts aux Marais, merveilles en Cotentin » project

Salidas « Descubrimiento de los medios naturales » con el Parc des Marais en el marco del Carnaval « Tambour battant »

-Miércoles 01/11 « Las dunas » (Saint Rémy des landes)

-Jueves 02/11 « Los páramos » (Mont de Doville)

-Viernes 03/11 « Las marismas » (Varenguebec)

-Sábado 04/11 « El bocage » (Montsenelle)

Carnaval « Tambour battant » apoyado por la DRAC Normandie, la Región y el Departamento en el marco del proyecto « Des Monts aux Marais, merveilles en Cotentin »

Ausflüge « Entdeckung der natürlichen Lebensräume » mit dem Parc des Marais im Rahmen des Karnevals « Tambour battant » (Trommelwirbel)

-Mittwoch 01/11 « Die Dünen » (Saint Rémy des landes)

-Donnerstag 02/11 « Die Heide » (Mont de Doville)

-Freitag 03/11 « Die Sümpfe » (Varenguebec)

-Samstag 04/11 « Die Heckenlandschaft » (Montsenelle)

Karneval « Tambour battant » unterstützt von der DRAC Normandie, der Region und dem Département im Rahmen des Projekts « Des Monts aux Marais, merveilles en Cotentin » (Von den Bergen zu den Sümpfen, Wunder in Cotentin)

