2022-07-07 – 2022-07-07

Hautes-Pyrénées Etape 3

161km / 3300m+

Depuis sa première apparition sur le Tour de France en 1910, le Col du Tourmalet a acquis le statut de monument de l’histoire du cyclisme. C’est pourquoi il se devait de figurer dans l’édition 2022 de la Haute Route Pyrénées. Pour la plus longue étape de l’édition au départ de Pau, le peloton s’attaquera à la magnifique ascension du Col du Soulor avant de se lancer dans la légendaire montée du Col du Tourmalet depuis Luz-Saint-Sauveur. En atteignant le sommet à 2115m, les coureurs auront la chance d’admirer la vue spectaculaire et de se prendre en photo avec la statue iconique d’Octave Lapize. C’est par une longue et belle descente vers Tarbes que se terminera cette fantastique journée. Avec des événements de 3, 5 et 7 jours organisés au cœur de destinations cyclistes emblématiques, la Haute Route vous offre l’opportunité d’emprunter des routes magnifiques et des cols mythiques au sein d’un peloton de cyclistes passionnés, tout comme vous. https://www.hauteroute.org/fr/events/view-stage/pyrenees-2022-fr Etape 3

Depuis sa première apparition sur le Tour de France en 1910, le Col du Tourmalet a acquis le statut de monument de l'histoire du cyclisme. C'est pourquoi il se devait de figurer dans l'édition 2022 de la Haute Route Pyrénées. Pour la plus longue étape de l'édition au départ de Pau, le peloton s'attaquera à la magnifique ascension du Col du Soulor avant de se lancer dans la légendaire montée du Col du Tourmalet depuis Luz-Saint-Sauveur. En atteignant le sommet à 2115m, les coureurs auront la chance d'admirer la vue spectaculaire et de se prendre en photo avec la statue iconique d'Octave Lapize. C'est par une longue et belle descente vers Tarbes que se terminera cette fantastique journée.

