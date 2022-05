La Haute Bers – Randonnée

2022-06-26 – 2022-06-26 EUR Randonnée : La Haute Bers Entre fond de vallée, chaumes, lacs et panoramas superbes, sur un itinéraire varié, découvrez l’origine des paysages montagnards des Hautes Vosges d’Alsace. Niveau : Marcheurs niveau moyen à bon, enfants à partir de 10 ans

Lieu du rendez-vous : 9h30, parking du cimetière à Rimbach-près-Masevaux

Durée : 7h00

Tarifs : 20 € / adulte – 4 €/enfant entre 10 et 12 ans, 10€ / adhérent

Repas tiré du sac

