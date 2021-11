Là-Haut théâtre municipal R. Devos, 6 mars 2022, Tourcoing.

Là-Haut

théâtre municipal R. Devos, le dimanche 6 mars 2022 à 15:30

Compositeur emblématique d’entre-deux guerres, Maurice Yvain est un des plus brillants représentants de la nouvelle opérette des années 1920, véritable synthèse entre le Jazz qui arrive des États-Unis et l’héritage français de l’Opérette et du Café-concert. Après le succès de Ta Bouche, Yvain écrit sur mesure une opérette jazz pour Maurice Chevalier, la star du Casino de Paris, et Dranem, vedette du café-concert d’avant 1914. Là-haut est conçu comme une suite d’ensembles et de chansons dont le style musical s’adapte pour chaque rôle aux caractéristiques de ses créateurs (les syncopes insouciantes d’Évariste/Chevalier, le raffinement d’Emma, le populaire grivois de Frisotin/Dranem, sans compter les parodiques anges des cieux tombés de Gounod…). Telle un raz-de-marée de refrains entêtants, la partition nous cacherait presque, sous son apparente facilité, tout l’art, l’inspiration et le savoir-faire de son auteur. L’orchestre des Frivolités Parisiennes déjà très familier de ce style, apportera son humour, sa légèreté et son énergie à cette musique virevoltante. (Nicolas Chesneau) Monsieur Crescendo tisse l’histoire complexe de Rossini en tant que compositeur dont le talent et l’humanité ont changé le cours de l’histoire de la musique. Les critiques français l’ont baptisé « Monsieur Crescendo » afin de minimiser et influencer l’adoration qu’avait le public pour le Maestro… Il en a été autrement. Les compositions de musique de chambre de Rossini ont évolué tout au long de sa vie, en traitant des sujets les plus légers (voire triviaux) aux sommets de la philosophie. Ce programme est un voyage qui commence avec les chansons françaises et les compositions pour piano de la fin de sa vie et qui termine avec ses débuts italiens. Il est présenté par un des ténors les plus convoités de sa génération, Michael Spyres et par Mathieu Pordoy, pianiste acclamé dans les salles les plus prestigieuses.

6€ à 10€

Les Frivolités Parisiennes s’emparent de l’opérette-bouffe Là-Haut qui a triomphé à Paris dans les années 1920 avec Maurice Chevalier dans le rôle-titre.

théâtre municipal R. Devos 1 place du théâtre tourcoing Tourcoing Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T15:30:00 2022-03-06T17:00:00