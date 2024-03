Là-haut, sur ma montagne Salle des fêtes Clohars-Carnoët, dimanche 7 avril 2024.

Là-haut, sur ma montagne Dans l’univers très graphique dessiné par l’artiste Aurélien Débat, un musicien- chanteur et un danseur vont raconter en chanson la rencontre entre un berger et un ours. 7 et 8 avril Salle des fêtes

Après une longue absence, le berger est de retour, là-haut sur la montagne. Le vent, la pluie, le temps ou bien autre chose ont endommagé sa cabane. Il se met au travail pour profiter du calme et de la solitude, là-haut. Mais une étrange présence le scrute, l’observe, s’approche, l’imite, se moque de lui…

Dans l’univers très graphique dessiné par l’artiste Aurélien Débat, un musicien- chanteur et un danseur vont raconter sans parole, mais en musique, en chanson et en mouvement la rencontre entre un berger et un ours. Là-haut sur ma montagne, c’est la rencontre entre l’homme et l’animal sauvage, le dialogue entre la musique et la danse.

Salle des fêtes 1 rue de Doëlan, 29360 Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne

Aurélien Débat illustrateur