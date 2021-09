LÀ-HAUT ! l’odéon, 27 novembre 2021, Marseille.

LÀ-HAUT !

du samedi 27 novembre au dimanche 28 novembre à l’odéon

On ira tous au Paradis avec Maurice Yvain et une équipe qui, en 2018, réussissait « l’un des meilleurs spectacles musicaux de l’année » (La Marseillaise). Un boulevard vers le septième ciel… « Le Ciel n’a pas son pendant, cependant le premier, le vrai, le seul Paradis, c’est Paris ». Évariste Chanterelle apprécie peu d’avoir été enlevé trop tôt au monde des vivants et, surtout, de ne pas voir Emma, sa jeune et jolie veuve, repousser les avances de son cousin avec la détermination qui conviendrait. Il prie donc Saint-Pierre de lui concéder un bref retour sur terre, histoire de repousser le malotru. Permission accordée à condition qu’il redescende accompagné de Frisotin, ange gardien de madame. On croit rêver… OPÉRETTE EN 3 ACTES Livret de Yves MIRANDE et Gustave QUINSON, lyrics d’Albert WILLEMETZ Création à Paris, Théâtre des Bouffes Parisiens, le 31 mars 1923 Dernière représentation au Théâtre de l’Odéon, le 15 avril 2018 Direction musicale Bruno CONTI Mise en scène Carole CLIN Décors Emmanuelle FAVRE Costumes Katia DUFLOT Emma Caroline GÉA Maud Julie MORGANE Marguerite Kathia BLAS Les Élues Prisicilla BEYRAND, Perrine CABASSUD, Sofia NAIT, Émilie SESTIER Saint-Pierre Philippe FARGUES Évariste Fabrice TODARO Frisotin Grégory JUPPIN Martel Dominique DESMONS Orchestre de l’Odéon

De 16,00€ à 31,00€

♫OPERETTE♫

l’odéon 162 La Canebière, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

