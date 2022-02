LA HAUT Changé, 20 mars 2022, Changé.

LA HAUT Le Rabelais 1 Place Victor Hugo Changé

2022-03-20 – 2022-03-20 Le Rabelais 1 Place Victor Hugo

Changé Sarthe Changé

« Là-haut, un nuage glisse, le ciel l’accueille, le soleil réchauffe, une abeille s’arrête et puis repart… » Au fil d’une comptine qui s’égrène en deux langues – le français et l’italien – deux personnages nous embarquent, au rythme des sons et des images, pour un voyage simple et poétique au coeur de la nature. Elle, musicienne arrivée d’un pays lointain, joue avec les sons et la voix, dans des vibrations aussi profondes que le ciel. Lui, peintre décoiffé, transforme ses gestes en matière et couleurs. Ils nous proposent à eux deux une histoire d’une beauté étonnante, à travers les échos d’une feuille, de quelques gouttes de pluie ou d’une plume dans le vent… Une douce mélodie, quelques traits de couleurs vives et nous voilà embarqués dans la poésie du Teatro all’improvviso. Un spectacle à vivre comme une pause délicate et sensible dans le tourbillon du monde d’aujourd’hui.

