Plouguiel Côtes d’Armor L’association d’animation Abadenn Priel propose une escapade musicale dans l’univers celtique de Nolwenn Arzel.

Le mercredi 11 août, à 19h, l’église Notre Dame résonnera au son exceptionnel de la harpe celtique de Nolwenn Arzel. Chanteuse d’exception, elle y dévoilera tout son talent d’artiste en interprétant un répertoire constitué de pièces baroques, ballades celtiques, danses traditionnelles.

L’entrée et la participation au concert sont libres et à l’appréciation du public. cedric.nicolas22@gmail.com +33 6 98 89 46 84 L’association d’animation Abadenn Priel propose une escapade musicale dans l’univers celtique de Nolwenn Arzel.

L’entrée et la participation au concert sont libres et à l’appréciation du public. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

