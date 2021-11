Arches Arches Arches, Vosges LA HARPE ET LA MUSIQUE FRANÇAISE – ENSEMBLE ORCHESTRAL ÉPINAL LA BELLE IMAGE Arches Arches Catégories d’évènement: Arches

2022-03-20 16:00:00 16:00:00 – 2022-03-20 17:20:00 17:20:00

Arches Vosges Arches 10 EUR LA HARPE ET LA MUSIQUE FRANÇAISE – CONCERT COMMENTÉ

La harpe, avec ses sonorités enchanteresses, convient tout particulièrement au domaine du rêve et à l’esthétique impressionniste de la musique du début du siècle dernier. Sous les doigts de la superbe harpiste spinalienne Lucie Delhaye, voici une excellente occasion de découvrir le riche répertoire dédié à cet instrument et les liens qui l’unissent aux autres arts. +33 3 29 82 53 32 https://fr.calameo.com/read/006485572ed2a73b5559a CAE

