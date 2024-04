La Harengade Abbeville, dimanche 17 novembre 2024.

Harengs grillés ou marinés, réderie et spectacles musicaux animeront le quai de la Pointe le dimanche

Cet événement populaire, organisé par l’Amicale Saint-Jacques, permet aux visiteurs de déguster le hareng. Ils pourront aussi faire des jolies trouvailles en se baladant sur la braderie-réderie qui accueille plus de 100 exposants.

La Harengade commencera dès le samedi 18 novembre à 12h par un concours de pêche, le « Challenge Harengade », organisé et encadré par les pêcheurs à la ligne du Ponthieu (PLP).

C’est aux sons de Samarobriva Pipes and Drums et du Showband Nuemen que le port d’Abbeville vibrera 40 musiciens venus d’Hollande, ainsi que des filles maniant le drapeau, assureront le spectacle. Après avoir déambulé durant l’après-midi, les groupes donneront un concert commun, « un Tatoo », à 16h près du chapiteau. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-17

fin : 2024-11-17

Quai de la Pointe

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

