VENDREDI 12 JANVIER 2024A la Halte de Vaise, place de Paris 69009 LYON 20h-21h Initiations aux danses de bal 21h-23h Bal folk avec Duo CONGREGA – DU REVE (Ivan Rajalu et Jérémie Congrega) Nous vous attendons dès le vendredi soir de ce GROS WEEK END FOLK pour profiter de l’énergie de ce nouveau duo formé par Jérémie CONGREGA et Ivan RAJALU alias Ivan DU REVE. Vidéos du duo:https://www.facebook.com/100093454501899/videos/265176549252747/https://www.facebook.com/jerem.congrega/videos/691951129306381 Lien evenement Facebook:https://www.facebook.com/events/887655129544905 ——–Dans le cadre du GROS WEEK END FOLK: à coupler avec la journée du samedi 13.01 à MIRIBEL : https://fb.me/e/xgtAApVjf16h30 goûter/bal des familles18h projection LE GRAND BAL20h bal avec PETIT PIMENT et TURBOBAL

La Halte, Lyon (69) 8, Place de Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T20:00:00+01:00 – 2024-01-13T00:00:00+01:00

baltrad balfolk