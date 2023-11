Bal folk avec Duo Des Cimes La Halte, Lyon (69), 15 décembre 2023, .

Bal folk avec Duo Des Cimes Vendredi 15 décembre, 20h00 La Halte, Lyon (69) prix libre (conseillé 10€)

21h-23h BAL FOLK DE NOEL avec DUO DES CIMES20h-21h Initiations aux danses de bal Tarif: prix libre (10€ conseillé) Organisé par La Campanule et La Haltewww.lacampanule.fr – www.lahalte-vaise.frcontact@lacampanule.fr —LE GROUPE: DUO DES CIMES – Bal OccitanGagnants du concours petites formations LE SON CONTINU 2022 ANAÏS PERRINEL: violon, chantNAËL TRIPOLI: boha, accordéon diatonique Plantant ses racines dans le répertoire des musiques traditionnelles, le Duo des Cimes propose un univers musical liant collectages, arrangements truculents et sonorités aux influences diverses. Au son de la cornemuse, du violon et autres instruments traditionnels, le duo partage avec chaleur ses mélodies généreuses et chatoyantes. https://www.youtube.com/watch?v=MzZ_8VX7Q18https://www.youtube.com/watch?v=j5wjoZjTo4Ahttps://www.facebook.com/profile.php?id=100082925974379

La Halte, Lyon (69) 8, Place de Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T00:00:00+01:00

