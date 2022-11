Bal folk avec Kaléidoscope La Halte, Lyon (69)

prix libre (conseillé 10€)

prix libre (conseillé 10€)

avec Kaléidoscope La Halte, Lyon (69) 8, Place de Paris La Halte, 69009 Lyon, France

BAL FOLK avec KALEIDOSCOPE Présentation KALEIDOSCOPE: Kalos signifie « beau », eidos « image », et skopein « regarder » Kaléidoscope, c'est tout simplement vous, les danseurs… Ces belles images animées sur le parquet de danse, que j'ai plaisir à regarder en partageant avec vous mes compositions. Dans ma formule solo « Kaléidoscope », je m'entoure de différents instruments : la guitare, l'accordéon chromatique et mêle de temps à autre des boucles effectuées en direct, ce qui me permet de passer d'un instrument à l'autre au sein d'un même morceau et d'enrichir mon univers. Je vous propose un voyage musical d'une à deux heures selon la formule; que ce soit un bal folk, un concert ou une fête privée. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Aymerick TRON LE LIEU:LA HALTE est un espace associatif multiculturel ouvert à tous au coeur de Vaise. Idéalement située en face du métro, la Halte est un espace clair et spacieux (ancienne chapelle américaine) où l'on se retrouve en toute simplicité autour d'événements conviviaux. La Halte peut accueillir les danseurs avec un sol agréable, une mezzanine, un bar Adresse: LA HALTE – 8 place de Paris, 69009 Lyon (métro Gare de Vaise) Tarif: Prix libre (conseillé 10€) Horaires:20h: initiations aux danse de bal21h bal23h fermeture Organisé par La Campanule et La Haltewww.lacampanule.frwww.lahalte-vaise.fr

2022-11-18T20:00:00+01:00

2022-11-19T00:00:00+01:00

