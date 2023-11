CONCERT – THE MANKY MELTERS La Halle Verrière Meisenthal, 2 février 2024, Meisenthal.

Meisenthal,Moselle

The Manky Melters est un groupe folk-punk celtique emmené par une chanteuse charismatique, de quoi renouveler le genre de ce courant musical majoritairement masculin. Autour de Giada à la voix, The Manky Melters réunit cinq musiciens aguerris aux routes du rock (dont 3 membres du groupe celtic-rock The Moorings). D’où des compositions ciselées, une rythmique millimétrée et un sens de la mélodie inné.

Des textes qui alternent regard acéré sur la société et invitations à lâcher prise, portés par une musique fougueuse, turbulente et festive. Parce que tant qu’à trinquer, autant qu’on ait l’ivresse !

Billetterie disponible ici : https://web.digitick.com/cafe-concert-the-manky-melters-concert-halle-verriere-meisenthal-17-fevrier-2024-css5-halleverriere-pg101-ri9754611.html.. Tout public

Vendredi 2024-02-02 20:00:00 fin : 2024-02-02 23:59:00. 9 EUR.

La Halle Verrière Place Robert Schuman

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est



The Manky Melters are a Celtic folk-punk band led by a charismatic female vocalist, which is sure to renew the genre of this predominantly male musical movement. With Giada on vocals, The Manky Melters bring together five musicians who have been on the rock circuit for years (including 3 members of Celtic-rock band The Moorings). The result is chiselled compositions, a meticulous rhythm section and an innate sense of melody.

Their lyrics alternate a sharp look at society and an invitation to let go, carried by a spirited, turbulent and festive music. Because if we’re going to drink, we might as well get drunk!

Tickets available here: https://web.digitick.com/cafe-concert-the-manky-melters-concert-halle-verriere-meisenthal-17-fevrier-2024-css5-halleverriere-pg101-ri9754611.html.

The Manky Melters son una banda de folk-punk celta liderada por una carismática cantante femenina, que da un nuevo aliento a este género predominantemente masculino. Con Giada a la voz, The Manky Melters reúne a cinco músicos que llevan años en el circuito del rock (incluidos 3 miembros de la banda de rock celta The Moorings). El resultado son composiciones cinceladas, una sección rítmica meticulosa y un sentido innato de la melodía.

Las letras alternan entre una aguda mirada a la sociedad y una invitación a dejarse llevar, llevadas por una banda sonora ardiente, turbulenta y festiva. Porque si vamos a beber, ¡más vale emborracharse!

Entradas disponibles aquí: https://web.digitick.com/cafe-concert-the-manky-melters-concert-halle-verriere-meisenthal-17-fevrier-2024-css5-halleverriere-pg101-ri9754611.html.

The Manky Melters ist eine keltische Folk-Punk-Band, die von einer charismatischen Sängerin angeführt wird, die das Genre dieser überwiegend von Männern dominierten Musikrichtung erneuert. Um Giada als Sängerin herum vereinen The Manky Melters fünf Musiker, die auf den Straßen des Rocks zu Hause sind (darunter drei Mitglieder der Celtic-Rock-Band The Moorings). Das Ergebnis sind fein ziselierte Kompositionen, ein millimetergenauer Rhythmus und ein angeborener Sinn für Melodien.

Die Texte wechseln zwischen einem scharfen Blick auf die Gesellschaft und der Aufforderung, loszulassen, und werden von einer feurigen, turbulenten und festlichen Musik getragen. Denn wenn man schon anstößt, kann man sich auch gleich betrinken!

Tickets gibt es hier: https://web.digitick.com/cafe-concert-the-manky-melters-concert-halle-verriere-meisenthal-17-fevrier-2024-css5-halleverriere-pg101-ri9754611.html.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT DU PAYS DE BITCHE