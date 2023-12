SPECTACLE – LA GALERIE La Halle Verrière Meisenthal, 1 décembre 2023, Meisenthal.

Meisenthal,Moselle

Dans une exposition immaculée, un jet de couleur est rapidement nettoyé. Les visiteurs se ravissent de ce retour à une perfection monochrome. Peu à peu quelque chose détone, se détraque. La scène bascule progressivement vers un monde bigarré. Les visiteurs intrigués s’y laissent glisser, envelopper et enivrer. Ils pénètrent l’autre monde : l’envers du décor. La couleur jaillit à nouveau, mais cette fois, elle est indélogeable. Amusés, troublés, énergisés, s’y perdront-ils ?

Sous la férule du metteur en scène Olivier Lépine, sept artistes de cirque de calibre international et une musicienne multiinstrumentiste vous feront voyager aux frontières de l’art : là où tout s’embrouille. Spectacle d’arts du cirque proposé par la Compagnie Machine de cirque.

Spectacle familial à partir de 5 ans.

Billetterie disponible ici https://halle-verriere.fr/artiste-festival/machine-de-cirque/.

Spectacle proposé dans le cadre de la programmation du festival Lune*hiver : https://halle-verriere.fr/lune-hiver-2023/ et programmé dans le cadre des Noëls de Moselle, en partenariat avec le Département de la Moselle et la Communauté de Communes du Pays de Bitche.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 16:00:00 fin : 2023-12-10 17:15:00. 13 EUR.

La Halle Verrière Place Robert Schuman

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est



In an immaculate exhibition, a splash of color is quickly washed away. Visitors are delighted by this return to monochrome perfection. Little by little, something goes haywire. The scene gradually shifts towards a motley world. Intrigued visitors slip in, enveloped and intoxicated. They enter the other world: behind the scenes. Once again, color bursts forth, but this time, it’s inescapable. Amused, troubled, energized, will they get lost in it?

Under the direction of director Olivier Lépine, seven world-class circus artists and a multi-instrumentalist musician will take you on a journey to the frontiers of art: where everything gets mixed up. Circus arts show presented by Compagnie Machine de cirque.

Family show for ages 5 and up.

Tickets available here https://halle-verriere.fr/artiste-festival/machine-de-cirque/.

As part of the Lune*hiver festival: https://halle-verriere.fr/lune-hiver-2023/ and programmed as part of the Noëls de Moselle festival, in partnership with the Moselle department and the Communauté de Communes du Pays de Bitche.

En una exposición inmaculada, una pizca de color se desvanece rápidamente. Los visitantes están encantados con esta vuelta a la perfección monocroma. Poco a poco, sin embargo, algo va mal. La escena se desplaza poco a poco hacia un mundo colorido. Los visitantes, intrigados, se dejan deslizar, envueltos y embriagados. Entran en otro mundo: el otro lado del escenario. El color estalla de nuevo, pero esta vez es ineludible. Divertidos, turbados, enérgicos, ¿se perderán en él?

Bajo la batuta del director Olivier Lépine, siete artistas de circo de talla mundial y un músico multiinstrumentista le llevarán de viaje a las fronteras del arte: allí donde todo se mezcla. Espectáculo de artes circenses de la Compagnie Machine de cirque.

Espectáculo familiar a partir de 5 años.

Entradas disponibles aquí https://halle-verriere.fr/artiste-festival/machine-de-cirque/.

En el marco del festival Lune*hiver: https://halle-verriere.fr/lune-hiver-2023/ y del programa de Navidad del Mosela, en colaboración con el departamento del Mosela y la Communauté de Communes du Pays de Bitche.

In einer makellosen Ausstellung wird ein Farbstrahl schnell weggewischt. Die Besucher freuen sich über die Rückkehr zu einer monochromen Perfektion. Nach und nach gerät etwas aus den Fugen, gerät aus dem Gleichgewicht. Die Szene kippt allmählich in eine bunte Welt. Die faszinierten Besucher lassen sich hineingleiten, einwickeln und berauschen. Sie betreten die andere Welt: die Rückseite der Bühne. Die Farbe springt wieder hervor, aber dieses Mal ist sie nicht zu vertreiben. Werden sie sich darin verlieren, amüsiert, verwirrt, energetisiert?

Unter der Leitung des Regisseurs Olivier Lépine nehmen Sie sieben Zirkusartisten von internationalem Format und eine Musikerin mit mehreren Instrumenten mit auf eine Reise an die Grenzen der Kunst: dorthin, wo alles durcheinander gerät. Ein Zirkuskunststück der Compagnie Machine de cirque.

Familienvorstellung ab 5 Jahren.

Tickets gibt es hier https://halle-verriere.fr/artiste-festival/machine-de-cirque/.

Die Aufführung wird im Rahmen des Festivals Lune*hiver: https://halle-verriere.fr/lune-hiver-2023/ angeboten und im Rahmen der Noëls de Moselle in Partnerschaft mit dem Département Moselle und der Communauté de Communes du Pays de Bitche programmiert.

