PIÈCE DE THÉÂTRE – LA CRÈCHE À MOTEUR La Halle Verrière Meisenthal, 9 décembre 2023, Meisenthal.

Meisenthal,Moselle

Vous les avez découvert lors du festival Demandez-Nous La Lune ! 2023, ils sont de retour pour vous présenter leur spectacle La Crèche à Moteur, véritable chef d’œuvre d’art brut bricolé par un ancien camelot bourguignon nommé Raoul Huet. Dans les années 50, sa version toute singulière de la nativité a sillonné les routes de campagne à bord d’une vieille camionnette de livraison.

Aujourd’hui, sous l’impulsion du « Conservatoire des Curiosités », musée fictif et itinérant des arts singuliers, d’anciens spectateurs de « la Crèche à Moteur » regroupés en association ont décidé de repartir sur les routes pour faire revivre leur patrimoine et réveiller les esprits.

Théâtre familial à partir de 5 ans.

Billetterie disponible ici https://web.digitick.com/cie-opus-la-creche-a-moteur-lune-hiver-theatre-halle-verriere-meisenthal-09-decembre-2023-css5-halleverriere-pg101-ri9948425.html.

Projection proposée dans le cadre de la programmation du festival Lune*hiver : https://halle-verriere.fr/lune-hiver-2023/ et programmée dans le cadre des Noëls de Moselle, en partenariat avec le Département de la Moselle et la Communauté de Communes du Pays de Bitche.. Tout public

Samedi 2023-12-09 17:00:00 fin : 2023-12-09 18:30:00. 5 EUR.

La Halle Verrière Place Robert Schuman

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est



You discovered them at the festival Demandez-Nous La Lune! 2023 festival, they’re back to present their show La Crèche à Moteur, a veritable masterpiece of art brut cobbled together by a former Burgundian traveling salesman named Raoul Huet. In the ’50s, his unique version of the Nativity crisscrossed the countryside in an old delivery van.

Today, under the impetus of the « Conservatoire des Curiosités », a fictitious traveling museum of singular arts, former spectators of « La Crèche à Moteur » have formed an association and decided to take to the road again, reviving their heritage and awakening spirits.

Family theater for ages 5 and up.

Tickets available here https://web.digitick.com/cie-opus-la-creche-a-moteur-lune-hiver-theatre-halle-verriere-meisenthal-09-decembre-2023-css5-halleverriere-pg101-ri9948425.html.

Screening proposed as part of the Lune*hiver festival: https://halle-verriere.fr/lune-hiver-2023/ and programmed as part of Noëls de Moselle, in partnership with the Moselle department and the Communauté de Communes du Pays de Bitche.

¡Los descubrió en el festival Demandez-Nous La Lune! 2023, vuelven para presentar su espectáculo La Crèche à Moteur, una auténtica obra maestra del art brut montada por un antiguo viajante de comercio de Borgoña llamado Raoul Huet. En los años 50, su particular versión de la Natividad recorría las carreteras del país en una vieja furgoneta de reparto.

Hoy, bajo el impulso del « Conservatoire des Curiosités », un museo itinerante ficticio de artes insólitas, los antiguos espectadores de « La Crèche à Moteur » se han asociado y han decidido volver a ponerse en camino para revivir su patrimonio y despertar el espíritu de la gente.

Teatro familiar a partir de 5 años.

Entradas disponibles aquí https://web.digitick.com/cie-opus-la-creche-a-moteur-lune-hiver-theatre-halle-verriere-meisenthal-09-decembre-2023-css5-halleverriere-pg101-ri9948425.html.

Proyección ofrecida en el marco del festival Lune*hiver: https://halle-verriere.fr/lune-hiver-2023/ y programada en el marco de la Navidad en Mosela, en colaboración con el Departamento de Mosela y la Communauté de Communes du Pays de Bitche.

Sie haben sie auf dem Festival Demandez-Nous La Lune! 2023 gesehen haben, sind sie wieder da und präsentieren Ihnen ihr Stück La Crèche à Moteur, ein wahres Meisterwerk der Art Brut, das von einem ehemaligen burgundischen Straßenhändler namens Raoul Huet zusammengebastelt wurde. In den 1950er Jahren fuhr seine einzigartige Version der Geburt Christi in einem alten Lieferwagen über die Landstraßen.

Heute haben ehemalige Zuschauer der « Krippe mit Motor », die sich in einem Verein zusammengeschlossen haben, auf Anregung des « Conservatoire des Curiosités », einem fiktiven Wandermuseum für einzigartige Künste, beschlossen, sich erneut auf die Straße zu begeben, um ihr Erbe wiederzubeleben und die Geister zu wecken.

Familientheater ab 5 Jahren.

Eintrittskarten sind hier erhältlich https://web.digitick.com/cie-opus-la-creche-a-moteur-lune-hiver-theatre-halle-verriere-meisenthal-09-decembre-2023-css5-halleverriere-pg101-ri9948425.html.

Vorführung im Rahmen des Programms des Festivals Lune*hiver: https://halle-verriere.fr/lune-hiver-2023/ und programmiert im Rahmen der Noëls de Moselle, in Partnerschaft mit dem Département Moselle und der Communauté de Communes du Pays de Bitche.

