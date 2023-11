DÉAMBULATIONS IMPROMPTUES – L’ARBRE DE NOËL La Halle Verrière Meisenthal, 9 décembre 2023, Meisenthal.

Meisenthal,Moselle

Déambulations impromptues robotisées tout au long du weekend festif Lune*Hiver.

Un sapin de Noël tout à fait ordinaire bouge soudain de sa place, saute en avant, s’ouvre…

Gentil pour les petits, parfois un peu méchant pour les grands, le Père Noël saute dans son sapin. Aucun vin chaud n’est à l’abri de lui, et certains sachets de biscuits sont vidés plus vite qu’on ne le pense ! C’est ainsi qu’il fait sortir de sa réserve le pire des grincheux et qu’il réconcilie le plus grand des détracteurs de Noël avec la fête des fêtes.

Plus d’informations ici https://halle-verriere.fr/artiste-festival/ulik-robotic/.

Spectacle proposé dans le cadre de la programmation du festival Lune*hiver : https://halle-verriere.fr/lune-hiver-2023/ et programmé dans le cadre des Noëls de Moselle, en partenariat avec le Département de la Moselle et la Communauté de Communes du Pays de Bitche.. Tout public

Samedi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-10 20:00:00. 0 EUR.

La Halle Verrière Place Robert Schuman

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est



Impromptu robotic strolls throughout the Lune*Hiver festive weekend.

A perfectly ordinary Christmas tree suddenly moves out of place, leaps forward, opens up…

Kind to the little ones, sometimes a little mean to the grown-ups, Santa jumps into his tree. No mulled wine is safe from him, and some cookie bags are emptied faster than you think! This is how he brings out the worst of the grumpy and reconciles the biggest of the Christmas haters with the festive season.

Find out more here https://halle-verriere.fr/artiste-festival/ulik-robotic/.

This show is part of the Lune*hiver festival: https://halle-verriere.fr/lune-hiver-2023/ and is programmed as part of the Noëls de Moselle festival, in partnership with the Moselle department and the Communauté de Communes du Pays de Bitche.

Paseos robóticos improvisados durante todo el fin de semana festivo de Lune*Hiver.

Un árbol de Navidad perfectamente ordinario se sale de repente de su sitio, salta hacia delante, se abre…

Amable con los pequeños, a veces un poco malo con los mayores, Papá Noel salta dentro de su árbol. No hay vino caliente que se le resista, y algunas bolsas de galletas se vacían antes de lo que imaginas Así es como saca lo peor de los malhumorados y reconcilia a los que más odian la Navidad con las fiestas.

Para más información, visite https://halle-verriere.fr/artiste-festival/ulik-robotic/.

Este espectáculo forma parte del festival Lune*hiver: https://halle-verriere.fr/lune-hiver-2023/ y está programado en el marco de las Navidades en Mosela, en colaboración con el Departamento de Mosela y la Communauté de Communes du Pays de Bitche.

Robotische Stegreifparaden während des gesamten Festwochenendes Lune*Hiver.

Ein ganz gewöhnlicher Weihnachtsbaum bewegt sich plötzlich von seinem Platz, springt nach vorne, öffnet sich…

Freundlich für die Kleinen, manchmal ein bisschen gemein für die Großen, springt der Weihnachtsmann in seinen Baum. Kein Glühwein ist vor ihm sicher, und manche Plätzchentüte ist schneller leer, als man denkt! So lockt er den schlimmsten Weihnachtsmuffel aus der Reserve und versöhnt auch den größten Weihnachtshasser mit dem Fest der Feste.

Weitere Informationen finden Sie hier https://halle-verriere.fr/artiste-festival/ulik-robotic/.

Aufführung, die im Rahmen des Programms des Festivals Lune*hiver: https://halle-verriere.fr/lune-hiver-2023/ angeboten wird und im Rahmen der Noëls de Moselle in Partnerschaft mit dem Département Moselle und der Communauté de Communes du Pays de Bitche programmiert wurde.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT DU PAYS DE BITCHE