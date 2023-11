CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE THIONVILLE La Halle Verrière Meisenthal, 3 décembre 2023, Meisenthal.

Meisenthal,Moselle

Dans l’Italie du XIXè siècle, ce slogan sous forme de graffitis qu’on pouvait lire sur les murs était un signe de ralliement des patriotes. Pour le Symphonique, c’est une façon d’exprimer le génie de ce compositeur transalpin dont l’œuvre, principalement opératique, est mondialement connue et l’une des plus jouées. Ses thèmes sont depuis longtemps inscrits dans la culture populaire que l’orchestre vous propose de venir savourer comme si vous étiez à l’opéra.

En présence d’Alexia Dorczynski (soprano) et Daegwon Choï (ténor), près de 130 artistes seront sur scène !

Concert donné par l’orchestre symphonique de Thionville accompagné du chœur du conservatoire de Thionville et du chœur de l’INECC.

Billetterie disponible ici : https://web.digitick.com/le-symphonique-de-thionville-moselle-lune-hiver-concert-halle-verriere-meisenthal-03-decembre-2023-css5-halleverriere-pg101-ri9948409.html

Concert proposé dans le cadre de la programmation du festival Lune*hiver : https://halle-verriere.fr/lune-hiver-2023/ et programmé dans le cadre des Noëls de Moselle, en partenariat avec le Département de la Moselle et la Communauté de Communes du Pays de Bitche.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 15:30:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 5 EUR.

La Halle Verrière Place Robert Schuman

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est



In 19th-century Italy, this graffiti-like slogan was a rallying cry for patriots. For the Symphonique, it’s a way of expressing the genius of this transalpine composer whose work, mainly operatic, is world-famous and one of the most performed. His themes have long been part of popular culture, and the orchestra invites you to enjoy them as if you were at the opera.

In the presence of Alexia Dorczynski (soprano) and Daegwon Choï (tenor), some 130 artists will be on stage!

Concert performed by the Thionville symphony orchestra, accompanied by the Thionville conservatory choir and the INECC choir.

Tickets available here: https://web.digitick.com/le-symphonique-de-thionville-moselle-lune-hiver-concert-halle-verriere-meisenthal-03-decembre-2023-css5-halleverriere-pg101-ri9948409.html

Concert offered as part of the Lune*hiver festival: https://halle-verriere.fr/lune-hiver-2023/ and programmed as part of the Noëls de Moselle festival, in partnership with the Moselle Department and the Communauté de Communes du Pays de Bitche.

En la Italia del siglo XIX, este eslogan, en forma de pintadas en las paredes, era un grito de guerra para los patriotas. Para la Sinfónica, es una forma de expresar el genio de este compositor transalpino cuya obra, principalmente operística, es mundialmente conocida y una de las más interpretadas. Sus temas forman parte de la cultura popular desde hace mucho tiempo, y la orquesta le invita a venir a disfrutarlos como si estuviera en la ópera.

Con la presencia de Alexia Dorczynski (soprano) y Daegwon Choï (tenor), ¡cerca de 130 artistas se subirán al escenario!

Concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de Thionville, acompañada por el coro del Conservatorio de Thionville y el coro del INECC.

Entradas disponibles aquí: https://web.digitick.com/le-symphonique-de-thionville-moselle-lune-hiver-concert-halle-verriere-meisenthal-03-decembre-2023-css5-halleverriere-pg101-ri9948409.html

Concierto en el marco del festival Lune*hiver: https://halle-verriere.fr/lune-hiver-2023/ y parte del programa de Navidad del Mosela, en colaboración con el Departamento del Mosela y la Mancomunidad de municipios del Pays de Bitche.

Im Italien des 19. Jahrhunderts war dieser Slogan in Form von Graffiti, die man an den Wänden lesen konnte, ein Zeichen für die Vereinigung der Patrioten. Für die Symphoniker ist es eine Möglichkeit, das Genie dieses transalpinen Komponisten auszudrücken, dessen Werk, das hauptsächlich aus Opern besteht, weltberühmt ist und zu den meistgespielten gehört. Seine Themen sind seit langem in der Populärkultur verankert, und das Orchester lädt Sie ein, sie wie in der Oper zu genießen.

Mit Alexia Dorczynski (Sopran) und Daegwon Choi (Tenor) werden fast 130 Künstler auf der Bühne stehen!

Das Konzert wird vom Symphonieorchester von Thionville gegeben, begleitet vom Chor des Konservatoriums von Thionville und dem Chor des INECC.

Tickets sind hier erhältlich: https://web.digitick.com/le-symphonique-de-thionville-moselle-lune-hiver-concert-halle-verriere-meisenthal-03-decembre-2023-css5-halleverriere-pg101-ri9948409.html

Das Konzert wird im Rahmen des Programms des Festivals Lune*hiver vorgeschlagen: https://halle-verriere.fr/lune-hiver-2023/ und im Rahmen der Noëls de Moselle in Partnerschaft mit dem Département Moselle und der Communauté de Communes du Pays de Bitche programmiert.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT DU PAYS DE BITCHE