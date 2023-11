PROJECTION DU FILM WHIPLASH La Halle Verrière Meisenthal, 1 décembre 2023, Meisenthal.

Meisenthal,Moselle

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête de l’excellence…

Billetterie disponible ici https://web.digitick.com/projection-whiplash-de-damien-chazelle-lune-hiver-projection-halle-verriere-meisenthal-01-decembre-2023-css5-halleverriere-pg101-ri9948719.html

Projection proposée dans le cadre de la programmation du festival Lune*hiver : https://halle-verriere.fr/lune-hiver-2023/ et programmée dans le cadre des Noëls de Moselle, en partenariat avec le Département de la Moselle et la Communauté de Communes du Pays de Bitche.

Sur réservation au 03 87 96 82 91 ou via cadhame@halle-verriere.fr. Tout public

Vendredi 2023-12-01 20:15:00 fin : 2023-12-01 22:00:00. 0 EUR.

La Halle Verrière Place Robert Schuman

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est



Andrew, 19, dreams of becoming one of the best jazz drummers of his generation. But competition is fierce at the Manhattan Conservatory, where he trains relentlessly. His goal is to become a member of the top orchestra led by Terence Fletcher, a fierce and intractable teacher. When Fletcher finally spots him, Andrew embarks on a quest for excellence under his guidance…

Tickets available here https://web.digitick.com/projection-whiplash-de-damien-chazelle-lune-hiver-projection-halle-verriere-meisenthal-01-decembre-2023-css5-halleverriere-pg101-ri9948719.html

Screening proposed as part of the Lune*hiver festival: https://halle-verriere.fr/lune-hiver-2023/ and programmed as part of Christmas in Moselle, in partnership with the Moselle Department and the Communauté de Communes du Pays de Bitche.

For bookings: 03 87 96 82 91 or cadhame@halle-verriere.fr

Andrew, de 19 años, sueña con convertirse en uno de los mejores baterías de jazz de su generación. Pero la competencia es feroz en el Conservatorio de Manhattan, donde entrena sin descanso. Su objetivo es entrar en la mejor orquesta dirigida por Terence Fletcher, un profesor feroz e intratable. Cuando Fletcher por fin se fija en él, Andrew se embarca en una búsqueda de la excelencia bajo su dirección…

Entradas disponibles aquí https://web.digitick.com/projection-whiplash-de-damien-chazelle-lune-hiver-projection-halle-verriere-meisenthal-01-decembre-2023-css5-halleverriere-pg101-ri9948719.html

Proyección ofrecida en el marco del festival Lune*hiver: https://halle-verriere.fr/lune-hiver-2023/ y programada en el marco de la Navidad en Moselle, en colaboración con el Departamento de Moselle y la Communauté de Communes du Pays de Bitche.

Reserva obligatoria en el 03 87 96 82 91 o en cadhame@halle-verriere.fr

Der 19-jährige Andrew träumt davon, einer der besten Jazz-Schlagzeuger seiner Generation zu werden. Doch die Konkurrenz am Konservatorium in Manhattan, wo er hart trainiert, ist groß. Sein Ziel ist es, in das beste Orchester aufgenommen zu werden, das von Terence Fletcher, einem harten und unnachgiebigen Lehrer, geleitet wird. Als Fletcher ihn endlich entdeckt, macht sich Andrew unter seiner Leitung auf die Suche nach Spitzenleistungen…

Tickets gibt es hier https://web.digitick.com/projection-whiplash-de-damien-chazelle-lune-hiver-projection-halle-verriere-meisenthal-01-decembre-2023-css5-halleverriere-pg101-ri9948719.html

Vorführung im Rahmen des Programms des Festivals Lune*hiver: https://halle-verriere.fr/lune-hiver-2023/ und programmiert im Rahmen der Noëls de Moselle, in Partnerschaft mit dem Département de la Moselle und der Communauté de Communes du Pays de Bitche.

Mit Reservierung unter 03 87 96 82 91 oder über cadhame@halle-verriere.fr

