CONCERT L.E.J. + INVITÉS La Halle Verrière Meisenthal, 13 octobre 2023, Meisenthal.

Meisenthal,Moselle

Au saxo et au chant, Lucie. À la batterie et au chant, Élisa. Au violoncelle, à la guitare, à la basse et aux chœurs Juliette. La partition, ces multi-instrumentistes la tiennent à six mains. Aujourd’hui, elles reviennent avec Volume II. L’accomplissement de neuf années dans le métier, de deux décennies à faire de la musique, et plus d’un quart de siècle à être amies.

Le trio formé par L.E.J a vécu le rythme infernal des tournées, suivi de moments plus contemplatifs où les trois filles en ont profité pour se poser et repartir sur un album de reprises de chansons françaises : Volume II. Ces mêmes chansons que leurs parents leur ont fait écouter, qu’elles ont chantées depuis leur plus tendre enfance, elles les ont enfin immortalisées avec des arrangements brillants, fidèles à elles-mêmes en gardant cette base de voix classiques aux harmonies angéliques, mais aussi un violoncelle omniprésent, et parfois même quelques surprises dans des sonorités actuelles qui font références à leurs influences de toujours : afrobeat, reggaeton, bossa nova, électro…. Tout public

Vendredi 2023-10-13 20:00:00 fin : 2023-10-13 23:30:00. 28 EUR.

La Halle Verrière Place Robert Schuman

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est



On sax and vocals, Lucie. On drums and vocals, Élisa. On cello, guitar, bass and vocals, Juliette. These multi-instrumentalists hold the score with six hands. Today, they return with Volume II. The culmination of nine years in the business, two decades of making music, and over a quarter of a century of being friends.

The trio formed by L.E.J. experienced the infernal rhythm of touring, followed by more contemplative moments when the three girls took the opportunity to settle down and get back to work on an album of covers of French songs: Volume II. The same songs that their parents made them listen to, that they have sung since their earliest childhood, they have finally immortalized with brilliant arrangements, faithful to themselves by keeping this base of classical voices with angelic harmonies, but also an omnipresent cello, and sometimes even a few surprises in current sounds that refer to their lifelong influences: afrobeat, reggaeton, bossa nova, electro?

Al saxo y voz, Lucie. A la batería y voz, Élisa. Al violonchelo, guitarra, bajo y coros, Juliette. Estas multi-instrumentistas tienen seis manos en la partitura. Ahora vuelven con el Volumen II. La culminación de nueve años en el negocio, dos décadas haciendo música y más de un cuarto de siglo siendo amigas.

El trío formado por L.E.J ha vivido el ritmo infernal de las giras, seguido de momentos más contemplativos en los que las tres chicas aprovecharon para sentar la cabeza y trabajar en un álbum de versiones de canciones francesas: Volume II. Son las mismas canciones que sus padres les hacían escuchar, que han cantado desde muy pequeñas, y que finalmente han inmortalizado con brillantes arreglos, fieles a sí mismas manteniendo esa base de voces clásicas con armonías angelicales, pero también un violonchelo omnipresente, y a veces incluso alguna sorpresa en sonidos actuales que remiten a sus influencias de toda la vida: afrobeat, reggaeton, bossa nova, electro?

Am Saxophon und am Gesang: Lucie. Am Schlagzeug und am Gesang Elisa. Am Cello, an der Gitarre, am Bass und am Gesang Juliette. Die Partitur wird von diesen Multiinstrumentalisten in sechs Händen gehalten. Nun kehren sie mit Volume II zurück. Die Erfüllung von neun Jahren in diesem Beruf, zwei Jahrzehnten Musikmachen und mehr als einem Vierteljahrhundert Freundschaft.

Das von L.E.J. gegründete Trio hat den Höllenrhythmus der Tourneen erlebt, gefolgt von besinnlicheren Momenten, in denen die drei Mädchen die Gelegenheit nutzten, um sich auszuruhen und wieder an einem Album mit Coverversionen französischer Chansons zu arbeiten: Volume II. Die gleichen Lieder, die ihnen ihre Eltern vorgespielt haben und die sie seit ihrer frühesten Kindheit gesungen haben, haben sie nun endlich mit brillanten Arrangements verewigt. Sie sind sich selbst treu geblieben, indem sie die Basis der klassischen Stimmen mit ihren engelhaften Harmonien beibehalten haben, aber auch ein allgegenwärtiges Cello und manchmal sogar einige Überraschungen in aktuellen Klängen, die auf ihre lebenslangen Einflüsse verweisen: Afrobeat, Reggaeton, Bossa Nova, Elektro?

