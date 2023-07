PACÔME ROTONDO La Halle Verrière Meisenthal, 30 septembre 2023, Meisenthal.

Meisenthal,Moselle

Avec un jeu de guitare explosif et survolté mêlé à une voix rocailleuse et puissante, Pacôme Rotondo vous embarque dans son univers Rock Blues sulfureux, parsemé d’influences, où l’authenticité du Blues se mêle à l’intensité du Rock. Une alchimie qui opère, débroussaille, ratiboise et qui sème un style musical bien à lui. En trio sur scène, Pacôme Rotondo semble être possédé par les esprits de Hendrix et Gallagher, un son de guitare vintage au service de compositions modernes, une présence scénique qui happe réellement le public. A seulement 22 ans, son 1er album « World of Confusion », disponible pour Octobre 2023, semble être le début d’une liste prometteuse, s’inscrivant dans les codes Rock-Blues, tout en déconstruisant ces derniers, pour livrer un souffle d’air frais à ce style.. Tout public

Samedi 2023-09-30 20:00:00 fin : 2023-09-30 . 11 EUR.

La Halle Verrière Place Robert Schuman

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est



Pacôme Rotondo?s explosive, over-the-top guitar playing and powerful, gravelly vocals take you on a journey through his sultry Rock Blues universe, sprinkled with influences and blending the authenticity of Blues with the intensity of Rock. It’s an alchemy that works, clearing away the undergrowth and sowing the seeds of a musical style all his own. As a trio on stage, Pacôme Rotondo seems to be possessed by the spirits of Hendrix and Gallagher, a vintage guitar sound at the service of modern compositions, a stage presence that really grabs the audience. At just 22 years of age, his 1st album, « World of Confusion », available in October 2023, seems to be the start of a promising list, following the Rock-Blues codes, while deconstructing them, to deliver a breath of fresh air to this style.

Con su guitarra explosiva y exagerada y su voz potente y ronca, Pacôme Rotondo te lleva de viaje por su sensual universo de Rock Blues, salpicado de influencias y que mezcla la autenticidad del Blues con la intensidad del Rock. Es una alquimia que funciona, desbrozando la maleza y sembrando las semillas de un estilo musical propio. En escena, Pacôme Rotondo parece poseído por los espíritus de Hendrix y Gallagher, un sonido de guitarra vintage al servicio de composiciones modernas, una presencia escénica que atrapa al público. Con sólo 22 años, su álbum de debut, World of Confusion, que saldrá en octubre de 2023, parece ser el comienzo de una prometedora lista de novedades, que se inspira en los códigos del rock-blues a la vez que los deconstruye para aportar un soplo de aire fresco al estilo.

Mit seinem explosiven und überdrehten Gitarrenspiel und seiner rockigen und kraftvollen Stimme nimmt Sie Pacôme Rotondo mit in seine Welt des Rock Blues, in der sich die Authentizität des Blues mit der Intensität des Rock vermischt. Eine Alchimie, die wirkt, die den Boden aufräumt, die hobelt und die einen ganz eigenen Musikstil sät. Als Trio auf der Bühne scheint Pacôme Rotondo von den Geistern von Hendrix und Gallagher besessen zu sein, ein Vintage-Gitarrensound im Dienste moderner Kompositionen, eine Bühnenpräsenz, die das Publikum wirklich in ihren Bann zieht. Mit nur 22 Jahren ist sein erstes Album « World of Confusion », das im Oktober 2023 erscheinen wird, der Beginn einer vielversprechenden Liste, die sich in die Codes des Rock-Blues einfügt, diese aber gleichzeitig dekonstruiert, um diesem Stil einen Hauch frischer Luft zu verleihen.

