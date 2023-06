Fête de la Musique à Trespoux-Rassiels: Harmonie du Grand Cahors La halle Trespoux-Rassiels, 21 juin 2023, Trespoux-Rassiels.

Trespoux-Rassiels,Lot

Pour célébrer la musique, l’Harmonie du Grand Cahors, sous la direction de Gilles Thibault, se joint aux jeunes musiciens du Conservatoire du Grand Cahors pour vous offrir un concert exceptionnel sous la halle..

2023-06-21 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-21 . EUR.

La halle

Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie



To celebrate music, the Harmonie du Grand Cahors, under the direction of Gilles Thibault, joins forces with young musicians from the Conservatoire du Grand Cahors for an exceptional concert under the covered market.

Para celebrar la música, la Harmonie du Grand Cahors, bajo la dirección de Gilles Thibault, se une a los jóvenes músicos del Conservatoire du Grand Cahors para ofrecer un concierto excepcional bajo el mercado cubierto.

Zur Feier der Musik veranstaltet die Harmonie du Grand Cahors unter der Leitung von Gilles Thibault gemeinsam mit jungen Musikern des Konservatoriums von Grand Cahors ein außergewöhnliches Konzert in der Markthalle.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Cahors – Vallée du Lot