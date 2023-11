Téléthon La Halle Saint-Didier-en-Velay, 25 novembre 2023, Saint-Didier-en-Velay.

Saint-Didier-en-Velay,Haute-Loire

Nous vous donnons RDV samedi 25 novembre à partir de 8h30 sous la Halle pour une grande journée d’animations.

Des activités à faire en famille ou entre amis !

La municipalité et les associations participantes vous attendent nombreux !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

La Halle

Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



We look forward to seeing you on Saturday, November 25, from 8:30 a.m. under the Halle for a great day of entertainment.

Activities for all the family and friends!

The municipality and participating associations look forward to seeing you there!

Te esperamos el sábado 25 de noviembre a partir de las 8.30 h en el mercado cubierto para disfrutar de un gran día de entretenimiento.

Actividades para toda la familia y amigos

El Ayuntamiento y las asociaciones participantes te esperan

Wir laden Sie am Samstag, den 25. November, ab 8.30 Uhr in die Halle ein, um einen großen Tag voller Animationen zu erleben.

Aktivitäten, die Sie mit der Familie oder mit Freunden unternehmen können!

Die Stadtverwaltung und die teilnehmenden Vereine erwarten Sie zahlreich!

