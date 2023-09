Marche Rose La Halle Saint-Didier-en-Velay, 22 octobre 2023, Saint-Didier-en-Velay.

Saint-Didier-en-Velay,Haute-Loire

L’association des commerçants de Saint-Didier-en-Velay organise une marche rose au profit de la Ligue contre le cancer le dimanche 22 octobre. Et des guirlandes de soutiens-gorge vont être accrochées dans le bourg pour tout le mois d’octobre..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

La Halle

Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Saint-Didier-en-Velay shopkeepers’ association is organizing a pink walk in aid of the Ligue contre le cancer on Sunday October 22. And garlands of bras will be hanging in the town for the whole month of October.

La asociación de comerciantes de Saint-Didier-en-Velay organiza el domingo 22 de octubre una marcha rosa a beneficio de la Liga contra el cáncer. Y guirnaldas de sujetadores colgarán en la ciudad durante todo el mes de octubre.

Die Vereinigung der Geschäftsleute von Saint-Didier-en-Velay organisiert am Sonntag, den 22. Oktober, einen Rosa Marsch zugunsten der Krebsliga. Und den ganzen Oktober über werden in der Marktgemeinde Girlanden aus BHs aufgehängt.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme Loire Semène