Octobre rose : marche rose La halle Saint-Antoine-de-Breuilh, 14 octobre 2023, Saint-Antoine-de-Breuilh.

Saint-Antoine-de-Breuilh,Dordogne

Le club de gym de la commune organise une marche rose à l’occasion du mois Octobre Rose. Départ sous la halle à 15h, parcours de 5km.

Inscriptions sur place à partir de 14h30.

Les dons sont reversés à l’institut Bergonié.

En partenariat avec la mairie de Saint-Antoine-de-Breuilh, un goûter est offert à l’arrivée..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

La halle Le bourg

Saint-Antoine-de-Breuilh 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The local gym club is organizing a pink walk to mark Pink October. Start under the covered market at 3pm, 5km route.

On-site registration from 2.30pm.

Donations go to the Bergonié Institute.

In partnership with Saint-Antoine-de-Breuilh town council, a snack will be offered at the finish.

El club de gimnasia local organiza una marcha rosa con motivo del Octubre Rosa. Comienza bajo el mercado cubierto a las 15:00, ruta de 5 km.

La inscripción comienza a las 14.30.

Los donativos se destinarán al Instituto Bergonié.

En colaboración con el ayuntamiento de Saint-Antoine-de-Breuilh, se ofrecerá un tentempié en la meta.

Der Turnverein der Gemeinde organisiert anlässlich des Rosa Oktobers einen Rosa Marsch. Start unter der Halle um 15 Uhr, Strecke von 5 km.

Anmeldungen vor Ort ab 14:30 Uhr.

Die Spenden werden an das Institut Bergonié gespendet.

In Partnerschaft mit dem Rathaus von Saint-Antoine-de-Breuilh wird am Ziel ein Imbiss angeboten.

