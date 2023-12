MARCHE DE NOEL LA HALLE Rieux-Volvestre, 9 décembre 2023 10:00, Rieux-Volvestre.

Rieux-Volvestre,Haute-Garonne

La commune de Rieux-Volvestre organise son traditionnel marché de Noël : Samedi 09 décembre de 10h à 18h..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

LA HALLE Place des Halles

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie



The commune of Rieux-Volvestre is organizing its traditional Christmas market: Saturday December 09 from 10am to 6pm.

Rieux-Volvestre celebra su tradicional mercado navideño el sábado 9 de diciembre, de 10.00 a 18.00 horas.

Die Gemeinde Rieux-Volvestre organisiert ihren traditionellen Weihnachtsmarkt: Samstag, den 09. Dezember von 10 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-12-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE