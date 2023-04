Marché hebdomadaire La Halle (près du stade de football) Challex Catégories d’Évènement: Ain

Challex

Marché hebdomadaire La Halle (près du stade de football), 1 janvier 2023, Challex. Ventes de produits alimentaires (fromages, viandes, poissons, fruits et légumes, produits grecs,…) et un marchand d’ustensiles de cuisine (poêles, casseroles,…).

2023-01-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-12-31 19:30:00. .

La Halle (près du stade de football) rue de la mairie

Challex 01630 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Sales of food products (cheese, meat, fish, fruit and vegetables, Greek products,…) and a kitchen utensil shop (pans, pots,…) Venta de productos alimenticios (queso, carne, pescado, frutas y verduras, productos griegos, etc.) y una tienda de utensilios de cocina (sartenes, cacerolas, etc.) Verkauf von Lebensmitteln (Käse, Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse, griechische Produkte,…) und ein Händler für Küchenutensilien (Pfannen, Töpfe,…) Mise à jour le 2022-07-10 par Office de Tourisme du Pays de Gex

Détails Catégories d’Évènement: Ain, Challex Autres Lieu La Halle (près du stade de football) Adresse La Halle (près du stade de football) rue de la mairie Ville Challex Departement Ain Lieu Ville La Halle (près du stade de football) Challex

La Halle (près du stade de football) Challex Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/challex/

Marché hebdomadaire La Halle (près du stade de football) 2023-01-01 was last modified: by Marché hebdomadaire La Halle (près du stade de football) La Halle (près du stade de football) 1 janvier 2023 La Halle (près du stade de football) Challex

Challex Ain