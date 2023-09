Initiation au carnet de voyage avec Marie Thoisy La halle, place Jean Jaurés Saint-Céré, 22 octobre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Carnettiste, vous emmènera en balade pour croquer le patrimoine moderne de la ville. Vous serez ensuite invité à la fabrication d’un papier peint spécial à Saint-Céré en vous inspirant des travaux des étudiants de cinquième année de l’Ecole Supérieure d’Architecture de Toulouse. N’oubliez pas votre matériel et un siège pliant. Les créations seront exposées à la médiathèque.

2023-10-22 14:00:00 fin : 2023-10-22 16:30:00. EUR.

La halle, place Jean Jaurés

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Carnettiste, will take you on a stroll to sketch the town’s modern heritage. You’ll then be invited to make a special Saint-Céré wallpaper, inspired by the work of fifth-year students at the Ecole Supérieure d’Architecture de Toulouse. Don’t forget your materials and a folding chair. The creations will be exhibited at the mediatheque

Carnettiste, le llevará a dar un paseo para esbozar el patrimonio moderno de la ciudad. A continuación, se le invitará a confeccionar un papel pintado especial de Saint-Céré, inspirado en el trabajo de los alumnos de quinto curso de la Escuela Superior de Arquitectura de Toulouse. No olvide sus materiales y una silla plegable. Las creaciones se expondrán en la mediateca

Carnettiste, wird Sie auf einen Spaziergang mitnehmen, um das moderne Erbe der Stadt zu skizzieren. Anschließend werden Sie eingeladen, eine spezielle Tapete in Saint-Céré herzustellen. Dabei lassen Sie sich von den Arbeiten der Studenten des fünften Jahres der Ecole Supérieure d’Architecture de Toulouse inspirieren. Vergessen Sie nicht Ihre Ausrüstung und einen Klappstuhl. Die Kreationen werden in der Mediathek ausgestellt

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Vallée de la Dordogne