Festival de théâtre de Figeac : espace lecture la halle, place carnot Figeac, 24 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Cet espace accueillant propose une sélection d’ouvrages jeunesse et de beaux livres à feuilleter à l’ombre de la halle. Prenez le temps de vous asseoir et de discuter avec les passionnés de lecture qui l’animent !

Dans le cadre du Festival de théâtre de Figeac, proposé par l’association Lire à Figeac.

2023-07-24 17:00:00 fin : 2023-07-24 19:00:00. EUR.

la halle, place carnot

Figeac 46100 Lot Occitanie



This welcoming space offers a selection of children?s books and fine books to browse in the shade of the covered market. Take the time to sit down and chat with the reading enthusiasts who run it!

As part of the Figeac Theater Festival, organized by the Lire à Figeac association

Este acogedor espacio ofrece una selección de libros infantiles y libros bonitos para hojear a la sombra del mercado cubierto. Tómese su tiempo para sentarse y charlar con los bibliófilos que lo regentan

En el marco del Festival de Teatro de Figeac, organizado por la asociación Lire à Figeac

Dieser einladende Raum bietet eine Auswahl an Jugendbüchern und schönen Büchern, in denen man im Schatten der Markthalle schmökern kann. Nehmen Sie sich die Zeit, sich hinzusetzen und mit den Lesebegeisterten zu diskutieren, die diesen Raum beleben!

Im Rahmen des Theaterfestivals von Figeac, angeboten von der Vereinigung Lire à Figeac

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Figeac