« Allô Charlie » à Pierre Châtel Samedi 24 juin, 19h30 La halle – Pierre Châtel, Pierre-Châtel. Organisé par le Sou des écoles de Pierre Châtel.

Buvette-restauration sur place ouverture à partir de 19h30

Concert « Allô CHarlie » à partir de 20h30

Evènement en extérieur mais couvert – sous la halle du marché. La halle – Pierre Châtel La Halle 38119 Pierre Châtel Pierre-Châtel 38119 Les Marais Isère Auvergne-Rhône-Alpes

2023-06-24T19:30:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00

