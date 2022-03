La Halle ouverte Le Carreau du Temple Paris Catégories d’évènement: île de France

gratuit

Parce qu’il y a toutes les meilleures raisons de donner à découvrir les plus beaux monuments de Paris aux franciliennes et franciliens, aux touristes, habitants du quartier ou simples curieux de toutes générations, Le Carreau du Temple a décidé d’ouvrir les portes de sa Halle à toutes et tous ! Vous êtes ici chez vous ! Entre deux événements, désormais, la Halle est à vous ! Tennis de table, chaises longues, bulle de lecture, terrain de sport, le tout en accès libre pour profiter d’un moment convivial dans l’un des plus beaux monuments de Paris. Que demander de plus pour profiter, seul, entre amis ou en famille, de ce bel écrin parisien ? À l’initiative de la Ville de Paris, la Halle ouverte accueille également pour l’occasion les plateaux artistiques. Artistes amateurs ou professionnels pourront venir occuper librement l’espace de la Halle du Carreau du Temple. L’occasion idéale pour créer, répéter et avancer vos projets artistiques. Nous mettons à votre disposition : 4 tables de ping-pong

2 terrains de badminton

1 terrain de football avec cage de buts

1 dizaine de transats Nous vous invitons à venir muni de votre propre matériel (raquettes de badminton, raquettes et balles de ping-pong, ballons de football). Le matériel pourra être prêté contre une pièce d’identité. Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003 Contact : 0183819330 accueil@carreaudutemple.org https://bit.ly/lahalleouverte https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://twitter.com/CarreauDuTemple Danse;Enfants;Littérature;Loisirs;Sport

