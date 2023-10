Bioclimatisme et frugalité, quelle architecture pour demain ? La halle Nueil-les-Aubiers, 13 octobre 2023, Nueil-les-Aubiers.

Bioclimatisme et frugalité, quelle architecture pour demain ? Vendredi 13 octobre, 17h00 La halle Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous sur l’esplanade Joséphine Baker à Nueil-les-Aubiers.

La mairie de Nueil-Les-Aubiers et le CAUE proposent une table ronde sur le thème de l’architecture bioclimatique et frugale dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, le vendredi 13 octobre à 17h00.

Des architectes, artisans et habitants partageront leur vision à ce sujet ainsi que leur travail ou leurs expériences visant à adapter aujourd’hui l’architecture et la construction aux enjeux de demain.

Cette table ronde sera suivie d’une inauguration conviviale de l’exposition « Le OFF du DD », consacrée à l’architecture frugale et installée sous la Halle. Cette table ronde s’inscrit dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, dont le thème de cette année est « Architecture et transition écologique ».

La halle 79250 Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T17:00:00+02:00 – 2023-10-13T20:00:00+02:00

