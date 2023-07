Découvrez l’épopée sportive Nueillaubraise lors de cette exposition La Halle Nueil-les-Aubiers, 16 septembre 2023, Nueil-les-Aubiers.

De l’origine des clubs aux championnats de France de Parabadminton, découvrez l’épopée sportive Nueillaubraise. Acteurs sociaux et d’événements, les clubs présentent leurs collections, en témoignage de leur histoire et patrimoine.

La Halle Esplanade Joséphine Baker, 79250 Nueil-Les-Aubiers Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine La halle, d’une superficie de 550 m2 couverts est aussi calibrée à géométrie variable ; un vrai plus de pouvoir l’ouvrir au deux tiers avec des cloisons coulissantes et la fermer sur trois côtés. Sa toiture colorisée pour lui donner un style post-moderne est habillée de panneaux solaires sur la partie sud. Des points d’eau et des trappes ont été installés, réservés aux commerçants du marché. Pour favoriser l’accueil de nouveaux producteurs, des vitrines réfrigérées (stockées dans un bâtiment attenant) sont proposées à la location. Doté de 1000 m2 d’esplanade tout autour, cet équipement peut être utilisé dans son ensemble. Le parking et la voie d’accès sont sécurisés et une mobilité douce est aménagée pour favoriser les cheminements piétons et vélos en provenance de quartiers voisins.

©L’Essor. La gymnastique au pays des Chouans. – 1890-1950 – Archives départementales des Deux-Sèvres N° 1475