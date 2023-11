Un Marché de Noël pas comme les autres La halle Moussy-le-Neuf, 24 novembre 2023, Moussy-le-Neuf.

Un Marché de Noël pas comme les autres 24 – 26 novembre La halle Entrée libre

[L’INCONTOURNABLE MARCHÉ DE NOÊL]

Comme tous les ans, la Municipalité, les agents communaux et les bénévoles vous proposent leur marché de Noël, les 24, 25 et 26 novembre. Petit avant goût du programme :

> Vendredi 24 : La locomotive de Noël : 18h / 20h30, chorale de l’accueil de loisirs : 19h30, Concert des Black Harmony Gospel Singers : 20h30,

> Samedi 25 : déambulation avec les Pop Corn : 14h/18h, chorale des fantaisies moussignoles : 17h /18h, concert Norwest : 20h30, exposition de voitures

> Dimanche 26 : déambulations des lutins acrobates, concert de Dominique Objois : 12h30

> Les 3 jours : ferme pédagogique, restauration sur place et 30 chalets pour trouver vos cadeaux

> Samedi et dimanche : maquillage, balades à poney, père Noël.

Renseignements au 01 60 03 42 38

La halle moussy le neuf Moussy-le-Neuf 77230 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

2023-11-26T11:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

marché noël

Mairie de Moussy Le Neuf