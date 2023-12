Irrésistible Offenbach à la halle Michel Drucker. La Halle Michel Drucker Vire Normandie, 14 avril 2024, Vire Normandie.

Vire Normandie Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 20:30:00

fin : 2024-04-14

Irrésistible Offenbach met en scène le génial compositeur, trésor de notre patrimoine national, dans les 10 dernières années de sa vie, lorsqu’il est au faîte de sa gloire et incontournable dans ce Paris de fin de Second Empire, coeur battant du monde artistique.

Personnage central de cette comédie jubilatoire, Jacques Offenbach nous apparaît tour à tour excentrique, manipulateur, coeur d’artichaut et traversé par de géniales fulgurances. Autour de lui, une galaxie de personnages hauts en couleurs s’agite et vibrionne…

Les auteurs d’Irrésistible Offenbach ont réussi ce que le héros de cette pièce au rythme effréné n’aurait pas renié : nous instruire, dans de grands éclats de rire….

.

La Halle Michel Drucker Rue des Halles

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-10 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie