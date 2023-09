Spectacle de Noël à Vire Normandie La Halle Michel Drucker Vire Normandie, 22 décembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

A l’approche de la fin d’année, les élèves du conservatoire vous proposent une soirée entre émotion artistique et ambiance festive, autour de la danse et des musiques actuelles, et autres pratiques collectives du conservatoire. Une façon idéale de bien lancer les vacances !.

2023-12-22 19:00:00 fin : 2023-12-22 . .

La Halle Michel Drucker Rue des Halles

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



As the year draws to a close, the students of the Conservatoire invite you to an evening of artistic emotion and festive atmosphere, featuring dance, contemporary music and other group practices. An ideal way to kick off the vacations!

A punto de terminar el año, los alumnos del Conservatorio le proponen una velada de emoción artística y ambiente festivo, con danza, música contemporánea y otras prácticas colectivas del Conservatorio. ¡Es la manera perfecta de dar el pistoletazo de salida a las vacaciones!

Kurz vor dem Jahresende laden die Schülerinnen und Schüler des Konservatoriums zu einem Abend ein, der künstlerische Emotionen und festliche Stimmung vermittelt und sich um Tanz, aktuelle Musik und andere Gruppenübungen des Konservatoriums dreht. Ein idealer Start in die Ferien!

