Concert à la Halle à Vire Normandie La Halle Michel Drucker Vire Normandie, 10 novembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Musique groovy, rythmique saccadée et chanteuses charismatiques. Du soul vintage avec une classe certaine, assurément. The Soulful Deviants est un groupe de musique Soul normand constitué de deux chanteuses et sept musiciens..

2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 . .

La Halle Michel Drucker Rue des Halles

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Groovy music, jangly rhythms and charismatic singers. Vintage soul with class. The Soulful Deviants are a soul band from Normandy, comprising two female singers and seven musicians.

Música groovy, ritmos jangly y cantantes carismáticos. Soul vintage con clase. The Soulful Deviants es un grupo de soul de Normandía formado por dos cantantes femeninas y siete músicos.

Groovige Musik, ruckartige Rhythmen und charismatische Sängerinnen. Vintage Soul mit einer gewissen Klasse, ganz sicher. The Soulful Deviants ist eine Soul-Band aus der Normandie, die aus zwei Sängerinnen und sieben Musikern besteht.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche