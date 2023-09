Ciné concert « Nimbus » à la Halle à Vire Normandie La Halle Michel Drucker Vire Normandie, 29 septembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Ce ciné-concert offre aux jeunes spectateurs un voyage dans les airs, il nous invite toutes et tous à prendre de la hauteur. Public familial et jeune dès 3 ans. (40 mn) Dans le cadre de la semaine du développement durable..

2023-09-29 18:00:00 fin : 2023-09-29 18:40:00. .

La Halle Michel Drucker Rue des Halles

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



This ciné-concert takes young viewers on a journey through the air, inviting us all to take to the skies. For families and children aged 3 and over (40 min.) As part of Sustainable Development Week.

Este cine-concierto lleva a los jóvenes espectadores en un viaje por el aire, invitándonos a todos a contemplar la vista desde arriba. Para familias y jóvenes a partir de 3 años (40 minutos) En el marco de la Semana del Desarrollo Sostenible.

Dieses Filmkonzert bietet jungen Zuschauern eine Reise durch die Lüfte und lädt uns alle ein, hoch hinaus zu kommen. Familien- und Jugendpublikum ab 3 Jahren. (40 Min.) Im Rahmen der Woche der nachhaltigen Entwicklung.

