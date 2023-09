Ciné-débat « Bikes vs Cars » à la Halle à Vire Normandie La Halle Michel Drucker Vire Normandie, 22 septembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

La projection du film sera suivie d’un débat animé par l’association Mobylis avec la participation des Dérailleurs du Bocage. Evènement organisé par l’Intercom de la Vire au Noireau dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité et de la démarche MobiPro..

2023-09-22 18:30:00

La Halle Michel Drucker Rue des Halles

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



The film screening will be followed by a discussion moderated by the Mobylis association, with the participation of Dérailleurs du Bocage. Event organized by the Intercom de la Vire au Noireau as part of European Mobility Week and the MobiPro initiative.

La proyección irá seguida de un debate dirigido por la asociación Mobylis, con la participación de Dérailleurs du Bocage. Acto organizado por el Intercom de la Vire au Noireau en el marco de la Semana Europea de la Movilidad y de la iniciativa MobiPro.

Im Anschluss an die Filmvorführung findet eine Debatte statt, die von der Vereinigung Mobylis unter Beteiligung der Dérailleurs du Bocage geleitet wird. Veranstaltung, die von der Intercom de la Vire au Noireau im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche und des MobiPro-Prozesses organisiert wird.

