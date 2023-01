Concert – Chansons du Cousinage Normandie-Amérique du Nord La Halle Michel Drucker, Vire-Normandie (14), 5 février 2023, .

Concert – Chansons du Cousinage Normandie-Amérique du Nord Dimanche 5 février, 15h30 La Halle Michel Drucker, Vire-Normandie (14)

10€/5€

avec Joli gris Jaune

Joli gris Jaune, c’est le groupe constitué par La Loure pour partager sur scène les répertoires du cousinage entre Normandie et Amérique du Nord. Entre chansons à répondre, pièces instrumentales, complaintes et refrains turlutés, voici de quoi asticoter vos oreilles ! Pour les écouter, c’est par ici : >>> https://youtu.be/oshI-ibJ4HU source : événement Concert – Chansons du Cousinage Normandie-Amérique du Nord publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T15:30:00+01:00

2023-02-05T17:00:00+01:00

