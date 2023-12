Marché à Meuzac la halle Meuzac Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Meuzac Marché à Meuzac la halle Meuzac, 1 décembre 2023, Meuzac. Meuzac,Haute-Vienne Retrouvez foir gras, miel, confitures, légumes, chocolats, plats cuisinés antillais, poulets rôtis etc.

la halle

Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Find foir gras, honey, jams, vegetables, chocolates, West Indian dishes, roast chicken, etc Encontrará foir gras, miel, mermeladas, verduras, chocolates, platos antillanos, pollo asado, etc Finden Sie Foir gras, Honig, Marmeladen, Gemüse, Schokolade, karibische Fertiggerichte, Brathähnchen etc

