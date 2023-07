Randonnées pédestres et trail découverte » La Meuzaçoise » à Meuzac La Halle Meuzac, 16 juillet 2023, Meuzac.

Meuzac,Haute-Vienne

La « Meuzacoise » randos pédestres et trail (11 et 17 km) randos VTT (15, 28 et 40 km).

concours de pétanque l’après midi, ouvert à tous, inscription à 14 h..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . EUR.

La Halle Le bourg

Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



La Meuzacoise » hiking and trail (11 and 17 km) mountain biking (15, 28 and 40 km).

pétanque competition in the afternoon, open to all, registration at 2 p.m.

La « Meuzacoise » senderismo y trail (11 y 17 km) bicicleta de montaña (15, 28 y 40 km).

competición de petanca por la tarde, abierta a todos, inscripción a las 14 h.

La « Meuzacoise » Wanderungen und Trail (11 und 17 km) Mountainbike-Touren (15, 28 und 40 km).

petanque-Wettbewerb am Nachmittag, offen für alle, Anmeldung um 14 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne