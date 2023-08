Célébration de l’amitié franco-rwandaise La Halle/Mairie/Parc de la Baume Dieulefit, 16 septembre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

En mémoire du génocide des Tutsi et en souvenir de Jean Carbonare.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

La Halle/Mairie/Parc de la Baume

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In memory of the Tutsi genocide and Jean Carbonare

En memoria del genocidio tutsi y de Jean Carbonare

In Erinnerung an den Völkermord an den Tutsi und in Gedenken an Jean Carbonare

