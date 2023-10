Marché de Noël La Halle Lasseube, 19 novembre 2023, Lasseube.

Lasseube,Pyrénées-Atlantiques

Ventes de produits artisanaux faits mains. Restauration sur place et buvette..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

La Halle Place Promenade

Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sales of handmade crafts. On-site catering and refreshments.

Venta de artesanía. Servicio de comidas y refrescos in situ.

Verkauf von handgefertigten Kunsthandwerksprodukten. Verpflegung vor Ort und Getränkeausschank.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn