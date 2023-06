Lo rei de las agraulas la Halle Fourquevaux, 24 juin 2023, Fourquevaux.

Lo rei de las agraulas Samedi 24 juin, 17h00 la Halle Entrée libre

C’est l’histoire de ce roi transformé, lui et son peuple, en

corbeaux par un Masc, un Fachilier, un Sorcier. Il se marie avec la

plus jeune des filles de l’homme vert. Elle n’a que dix ans et devra

attendre sept ans, pas un jour de moins, pour voir la forme du Roi

des corbeaux quand il dort auprès d’elle. Après bien de patience

et d’envies retenues, après bien d’épreuves et de chemin parcouru,

la Pichòta Reina retrouvera son amoureux sous la forme

d’un homme. Le sort en est jeté.

Yves Durand souhaite donner dans ce conte une grande place

à l’univers onirique. Il souhaite traiter le récit visuellement, en

3D, par le travail de Coline Hateau, plasticienne, avec qui il a déjà

collaboré. L’objectif est de donner trois interprétations du conte :

une littéraire sous la forme du récit, une visuelle par l’intermédiaire

de la projection et la scénographie, et une sonore.

Conte : Yves Durand

Théâtre d’ombres : Coline Hateau

Spectacle Français / Occitan

la Halle rue Jean-Paul Laurens Fourquevaux 31450 Fourquevaux 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « biblio.Fourquevaux@free.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T17:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:00:00+02:00

