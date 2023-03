Place aux Mômes : Le cabaret bullesque de Monsieur Zig La Halle Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Place aux Mômes : Le cabaret bullesque de Monsieur Zig La Halle, 25 août 2023, Erquy. Place aux Mômes : Le cabaret bullesque de Monsieur Zig Vendredi 25 août, 16h30 La Halle Le cabaret bullesque de Monsieur Zig propose un voyage sur le parcours artistique de l’artiste. Des clowneries, en passant par du mime burlesque et

de la magie décalée, l’artiste finira par trouver sa passion dans la

manipulation féerique et illimitée du savon !

Monsieur Zig, un clown burlesque, attachant et généreux, demandera de

l’aide à son public afin de réaliser des merveilles ! Vendredi 25 août 2023 La Halle, à 16h30.

Accès libre et gratuit dans le respect des consignes sanitaires mises en place.

Spectacle tout public, durée 60 minutes. Compagnie Al et les Astrolobi romagné (35)

https://www.bubbleshow.fr La Halle erquy Erquy 22430 Côtes d’Armor Bretagne 00 3 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/sports-et-loisirs/equipements-de-loisirs/la-halle/ [{« link »: « https://www.bubbleshow.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T16:30:00+02:00 – 2023-08-25T17:30:00+02:00

2023-08-25T16:30:00+02:00 – 2023-08-25T17:30:00+02:00 culture enfant photo © Monsieur Zig

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu La Halle Adresse erquy Ville Erquy Departement Côtes d'Armor Lieu Ville La Halle Erquy

La Halle Erquy Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Place aux Mômes : Le cabaret bullesque de Monsieur Zig La Halle 2023-08-25 was last modified: by Place aux Mômes : Le cabaret bullesque de Monsieur Zig La Halle La Halle 25 août 2023 Erquy La Halle Erquy

Erquy Côtes d'Armor