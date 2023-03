Place aux Mômes : Hop ! La Halle, 18 août 2023, Erquy.

Place aux Mômes : Hop ! Vendredi 18 août, 16h30 La Halle

Un spectacle de rue burlesque, chorégraphié, rythmé et chanté.

Voici un chef rigoureux qui tente de mener son équipe vers la perfection professionnelle, mais les trois employés municipaux sous ses ordres s’avèrent être tous plus dissipés, délirants et flâneurs les uns que les autres.

Le quotidien de ce quatuor n’a de cesse de balayer les idées reçues sur leur profession.

Les poubelles et les balais prennent vie, les chants exutoires bravent le taylorisme et la main d’œuvre urbaine se laisse emporter par sa douce folie poétique.

Quand les instruments de travail se transforment en instruments de musique, que les mouvements protocolaires alimentent des rythmes décapants et des chorégraphies dépoussiérantes, la morosité n’a qu’à bien se tenir!

En compagnie de ces étonnants balayeurs, le public n’aura pas à s’adonner au tri sélectif…

le rêve et le rire se retrouveront dans le même sac !

Vendredi 18 août 2023

La Halle, à 16h30.

Accès libre et gratuit dans le respect des consignes sanitaires mises en place.

Spectacle tout public, durée 45 minutes.

Compagnie Fracasse de 12

theix (56)

http://www.fracassede12.fr

La Halle erquy Erquy 22430 Côtes d'Armor Bretagne

