Place aux Mômes : Bal(les) La Halle, 11 août 2023, Erquy. Place aux Mômes : Bal(les) Vendredi 11 août, 16h30 La Halle Le bal s’ouvre sur un air de valse du début du siècle dernier, un de nos personnages s’empresse de trouver sa cavalière parmi le public.

S’ensuit alors la période des années folles pour un numéro de balles rebonds.

Puis la guerre, avec la résistance et l’occupation allemande, qui rappellera à certains de mauvais souvenirs…

Arrive ensuite le moment de la libération et découlant de cette période enjouée : la grande époque du Rock’n’roll où la danse s’allie aux balles pour une chorégraphie en duo.

Le spectacle se termine ainsi dans les années 80’, sous le scintillement d’une boule à facettes, balles oranges et robe à paillettes… Vendredi 11 août 2023 La Halle, à 16h30.

Accès libre et gratuit dans le respect des consignes sanitaires mises en place.

Spectacle tout public, durée 45 minutes. Compagnie Si J’y Suis CHAMBOULIVE (19)

Compagnie Si J'y Suis CHAMBOULIVE (19)

http://www.compagniesijysuis.fr

