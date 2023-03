Place aux Mômes : Street coffee La Halle Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Place aux Mômes : Street coffee La Halle, 28 juillet 2023, Erquy. Place aux Mômes : Street coffee Vendredi 28 juillet, 16h30 La Halle Un homme, immobile, dans un tourbillon de passants qui traverse une place … Clap … Action!

Depuis la posture, les actions, les attitudes de ceux qui marchent ou qui attendent quelqu’un, des histoires sans fin, des gags et des improvisations sont créés ce qui transforment ce lieu de passage statique en un petit théâtre sans chaises ni rideaux. Clap … Action! Deux hommes et une femme dans le public deviennent les acteurs d’une histoire d’amour interdite, un clap, de la jonglerie excentrique et des équilibres inattendus. Le mariage! Un spectacle en interaction continue avec tout ce qui vit, végète, naît ou habite ce lieu et ce moment. Vendredi 28 juillet 2023 La Halle, à 16h30.

Accès libre et gratuit dans le respect des consignes sanitaires mises en place.

Spectacle tout public, durée 45 minutes. Claudio Mutazzi Saint-sauvant (86)

2023-07-28T16:30:00+02:00 – 2023-07-28T17:30:00+02:00

