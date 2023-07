Place aux Mômes : Pas si bête ! La Halle Erquy, 21 juillet 2023, Erquy.

Place aux Mômes : Pas si bête ! Vendredi 21 juillet, 16h30 La Halle gratuit

Approchez, approchez !!

Venez découvrir la grande ménagerie imaginaire !

Un petit cirque d’animaux sans animaux.

Un monde de curiosité et de magie !

Dans un décor de cirque traditionnel,

Petits et grands découvriront un bestiaire fabuleux !

Venez voir les singes de Mésopotamie,

Le crocodile catcheur, les chiens sauteurs,

Le phoque imitateur, le poussin canon,

Le cheval fougueux de Prjevalski,

Le gorille ventriloque, l’éléphant démontable !

Sans oublier deux drôles de zèbres qui vous serviront de guide…

« Pas si Bête » est un spectacle familial, burlesque et poétique mêlant techniques de cirque, musique en direct, manipulation d’objets et comédie.

Deux artistes nous offrent un regard décalé et singulier sur l’univers des animaux du cirque. Au-delà de la dimension humoristique et ludique, ce spectacle nous questionne, en filigrane sur la frontière étroite et improbable entre l’homme et l’animal et nos déconcertantes ressemblances.

Vendredi 21 juillet 2023

La Halle, à 16h30.

Accès libre et gratuit dans le respect des consignes sanitaires mises en place.

Spectacle tout public à partir de 3 ans, durée 50 minutes.

Cirque en scène

niort (79)

https://www.cirque-scene.fr

La Halle erquy Erquy 22430 Côtes d'Armor Bretagne 00 3 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/sports-et-loisirs/equipements-de-loisirs/la-halle/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T16:30:00+02:00 – 2023-07-21T17:30:00+02:00

photo © Cirque en scène